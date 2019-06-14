Первые жители ДНР получили российские паспортаНезависимое телевидение Севастополя 03:20

Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

с чего всё началось

Сегодня состоялась первая поездка, дальше планируется организовывать ежедневную перевозку граждан на территорию России согласно спискам. Напомним, в апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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