Политика
Первые жители ДНР получили российские паспортаНезависимое телевидение Севастополя 03:20
Сегодня состоялась первая поездка, дальше планируется организовывать ежедневную перевозку граждан на территорию России согласно спискам. Напомним, в апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенной системе выдачи российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.РИА Новости02:37
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