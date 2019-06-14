Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17

Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

с чего всё началось

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

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