Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
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Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
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В Госдуме отметили важность гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

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Фонтанка.Ру01:36

Первые жители ДНР выехали в Ростовскую область за российскими паспортами

Евразия Daily01:12
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Армия и оружие

СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году

В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
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В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем

Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
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Финансы

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Золотовалютные резервы РФ за прошедшую неделю выросли на 1,5%. По данным на 7 июня, они составили $502,7 млрд, сообщили в ЦБ РФ.
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Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

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Стало известно имя нового избранника Ани Лорак

СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми

Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России

Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.
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Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.
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Происшествия

На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар

Обновлено в 04:25
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Обновлено вчера в 11:49
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

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«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри

Директору "старой синьоры" Фабио Паратичи пришлось лететь в Лондон на переговоры с Мариной Грановской.
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В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
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В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

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Общество

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Стать донором может только абсолютно здоровый человек. Даже простуда накладывает на некоторое время запрет на сдачу крови и ее компонентов.
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Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

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Авто

Subaru привезет в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на рынке России новой версии кроссовера Subaru XV, получившая приставку к названию Tokyo.
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«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли

"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.
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