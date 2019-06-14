Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17

Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

с чего всё началось

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

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