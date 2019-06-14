Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.РИА Новости02:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве
Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали в четверг, 13 июня, по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси
В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах
Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
TikTok обещает сотрудничать с властями России
Соцсеть TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения.
Обновлено в 09:49
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Рязанских медиков поздравили с профессиональным праздником
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Футбол
Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»
Обновлено в 09:39
Футбол
«Зенит» начал подготовку к новому сезону
«Зенит» завершил отпуск и провел первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2019/20.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Здоровье
Фото дня: краснодарская социальная реклама рвет шаблоны приличия
Создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова первой обратила внимание на кубанский сайт, посвящённый медицине и предлагающий своим читателям социальную рекламу со слоганами вроде «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Кури, бухай, рожай уродов» или «Жирное не может быть здоровым».
Обновлено в 11:33