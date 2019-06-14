Политика

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданстваRT на русском 04:17

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
РИА Новости02:37

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Первые жители ДНР приехали в Россию для получения гражданства

Газета.Ru05:40

Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

RT на русском04:17

Первая группа жителей ДНР выехала в РФ за российскими паспортами

Украина.ру03:20

За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР

Интерфакс02:03

В Россию поступило 7,5 тысячи пакетов документов на выдачу паспорта из ДНР

Фонтанка.Ру01:36

Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством

РИА Новости02:37

Первые жители ДНР выехали в Ростовскую область за российскими паспортами

Евразия Daily01:12
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 02:30
Происшествия

Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве

Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали в четверг, 13 июня, по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 20:59
Авто

Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах

Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Общество

TikTok обещает сотрудничать с властями России

Соцсеть TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения.
Обновлено в 09:49
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Рязанских медиков поздравили с профессиональным праздником

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Футбол

Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

Обновлено в 09:39
Футбол

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

«Зенит» завершил отпуск и провел первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2019/20.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:15
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Здоровье

Фото дня: краснодарская социальная реклама рвет шаблоны приличия

Создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова первой обратила внимание на кубанский сайт, посвящённый медицине и предлагающий своим читателям социальную рекламу со слоганами вроде «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Кури, бухай, рожай уродов» или «Жирное не может быть здоровым».
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 кг Надежда Ангарская облачилась в латекс с ног до головы

Обновлено в 12:16
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