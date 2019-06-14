Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границеLenta.ru 05:10

Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

с чего всё началось

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

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