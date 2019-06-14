Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границеLenta.ru 05:10
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
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с чего всё началось
Автобус уже пересек границу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти республики передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей ДНР. В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.РИА Новости02:37
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Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку
Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5% ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В ООН раскритиковали Великобританию за расовую дискриминацию
"Национальные дискуссии, определенная практика и политика накануне, во время и после референдума 2016 года по Brexit усилили в Соединенном Королевстве расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость", - заявила спецдокладчик, обратив внимание на "опасную роль в разжигании нетерпимости", которую сыграли "государственные и частные игроки".
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Здоровье
Ежедневные двухчасовые прогулки в парке продлевают жизнь
Прогулки в парках не только укрепляют здоровье, продляют жизнь, придают человеку сил, но даже развивают творческие способности.
Обновлено вчера в 15:45
Спорт
Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус
Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.
Обновлено вчера в 07:03
Кино
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Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Происшествия
Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке
Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.
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Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Политика
В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово
Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района
Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Псковские десантники отправились на учения в Сербию
Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
Обновлено в 02:19
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Проект «Мечтай со мной» исполнил желание тяжелобольной девочки
Напомним, в декабре 2018 года президент Владимир Путин встретился с тяжелобольным 10-летним Колей Кузнецовым, исполнив мечту мальчика пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин повысил зарплату российским судьям
Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий оклад российских судей в 1,043 раза с 1 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Кино
Продюсер фильма о Началовой рассказал, кто сыграет мать певицы
Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский в беседе с Nation News рассказал, кто сыграет мать певицы.
Обновлено в 05:56
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.
Обновлено в 05:49
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55