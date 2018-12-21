Финансы
Впервые за три месяца доллар подорожал до 69 рублей, сообщает РБК. Доллар подорожал 21 декабря на торгах. Также поясняется, что американская валюта прибавила на 0,85%, а это 65 копеек.
Gazeta.SPb03:28
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка
Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы
МВФ перечислил Украине транш на $1,4 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине транш на $1,4 млрд. Об этом 21 декабря сообщили в Нацбанке Украины.
Обновлено вчера в 03:37
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы
В банке Екатеринбурга создали ёлку из $1,2 млн и €1,1 млн
Как уточннили в пресс-службе банка, купюры для создания праздничной новогодней ели были взяты из хранилища кредитной организации.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы
Нижегородский кредитный рынок пошел в рост
Нефинансовые организации и индивидуальные предприниматели получили за 10 месяцев 2018 года 730,1 млрд руб. кредитов (+22,1 процента к аналогичному периоду 2017 г.), в том числе объем выдачи малому и среднему бизнесу составил 160,9 млрд руб. (+15,1 процента).
Обновлено в 01:14
Финансы
Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза
Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Обновлено вчера в 05:02
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено вчера в 01:42
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено вчера в 00:58
Финансы
Развивающиеся рынки восстанавливаются, Бразилия впереди
В будущем году начнется восстановление на пострадавших развивающихся рынках. А возглавлять этот процесс будет эта латиноамериканская страна.
Обновлено 20 декабря в 10:16
Финансы
Газпромбанк рассчитывает до конца года получить от «Газпрома» 10 млрд рублей капитала
Газпромбанк (ГПБ) до конца 2018 года рассчитывает получить от своего основного акционера - "Газпрома" - бессрочные субординированные депозиты в размере 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 10:41