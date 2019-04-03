Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в средуТАСС вчера в 17:35

Первые встречи полуфинальной стадии Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду в Москве и Екатеринбурге. "Урал" примет тульский "Арсенал", а "Локомотив" сыграет с "Ростовом".

Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

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