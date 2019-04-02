Футбол
Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в средуТАСС вчера в 17:35
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) разрешили Российскому футбольному союзу (РФС) провести первые полуфинальные матчи Олимп - Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп—Кубка России VAR в режиме live уже сейчас.
с чего всё началось
Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на проведение первых полуфиналов Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), говорится на сайте РФС.Коммерсантъвчера в 14:39
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