Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
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