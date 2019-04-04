Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия вчера в 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ruвчера в 17:29

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ruвчера в 15:25

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газетавчера в 11:40

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звездавчера в 12:44

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известиявчера в 14:19

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастикивчера в 09:26

Седой Шварценеггер появился в новом «Терминаторе»

Вести.UZ02:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Общество

Жан-Мишель Кусто прибыл в Приморье поспасать российских китов

Обновлено в 01:39
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Президент Украины Петр Порошенко призвал шоумена и своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Кино

Игрой года по версии BAFTA Games Awards 2019 стала God of War

Завершилась очередная церемония награждения BAFTA Games Award (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), где жюри выбрало лучшие игры 2018 года.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Общество

Россиянам напомнили, сколько дней они будут отдыхать в мае

Роструд напомнил россиянам, что в мае их ждут короткие рабочие недели и целых девять выходных дней.
Обновлено 03 апреля в 05:29
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено 03 апреля в 10:42
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Опасная уязвимость найдена в смартфонах Xiaomi

Уязвимость обнаружили в приложении Guard Provider (оно предустановлено на всех моделях Xiaomi и удалить его нельзя) эксперты израильской компании Check Point.
Обновлено вчера в 15:32
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Турция подтвердила невозможность отмены сделки с РФ по С-400

Турция неоднократно заявляла партнерам по НАТО о невозможности отмены покупки у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 16:12
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Общество

Бумажный СНИЛС в России отменили

В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено 02 апреля в 22:08
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
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Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
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