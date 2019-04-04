Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»Российская газета 11:40

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ru17:29

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ru15:25

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Ру14:12

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известия14:19

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звезда12:44

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газета11:40

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастики09:26
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Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Общество

Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»

В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика

Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
Обновлено вчера в 19:02
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Футбол

Сборная России сыграет с Португалией и Исландией на Евро-2019

Сборная России под руководством главного тренера Дмитрия Хомухи попала в группу С, где встретится с командами Исландии, Португалии и Венгрии.
Обновлено в 15:11
Финансы

Международные резервы России выросли до $489,5 млрд

Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено в 09:20
Культура

Госдума одобрила законопроект о госзакупках в сфере культуры

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о государственных закупках в сфере культуры, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве

Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Космос

Ученые обнаружили источник мощнейших вспышек во Вселенной

Обновлено в 04:31
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
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