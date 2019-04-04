Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Кино
Владимир Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 05:10
Футбол
Воронежский «Факел» предложил детям билеты в полцены
Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о появлении 50-процентной скидки на детские билеты, сообщил официальный сайт команды в среду, 3 апреля.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Футбол
Каррера был готов возглавить «Ювентус»
Обновлено в 16:13
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии
НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Космос
«NASA скрывает бурю крупнее Земли»: Пришельцы с Нибиру проводят испытания климатического оружия на Юпитере
Обновлено вчера в 20:39
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Футбол
Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019
Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 15:17
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд
Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала новый образ
Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Четыре российских самолета столкнулись с птицами за сутки
Четыре российских самолета 4 апреля столкнулись с птицами. Первые два случая зафиксировали в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:05
Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге FIFA
Российская футбольная сборная поднялась с 50-й на 46-ю строчку рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).
Обновлено в 13:13
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05