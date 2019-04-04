Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Москва 2413:55

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известия14:19

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Ру14:12

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ru15:25

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звезда12:44

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газета11:40

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастики09:26
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Названы причины смерти Георгия Данелии

Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Основательницу петербургского фем-кафе вызвали в прокуратуру

Обновлено в 15:30
Кино

Владимир Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую

Обновлено в 05:10
Футбол

Воронежский «Факел» предложил детям билеты в полцены

Воронежский футбольный клуб «Факел» объявил о появлении 50-процентной скидки на детские билеты, сообщил официальный сайт команды в среду, 3 апреля.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП

Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Футбол

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Обновлено в 16:13
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Космос

«NASA скрывает бурю крупнее Земли»: Пришельцы с Нибиру проводят испытания климатического оружия на Юпитере

Обновлено вчера в 20:39
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Футбол

Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019

Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 15:17
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала новый образ

Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Космос

SpaceX провела первые испытания Starhopper с включением двигателя

Обновлено в 06:11
Происшествия

Четыре российских самолета столкнулись с птицами за сутки

Четыре российских самолета 4 апреля столкнулись с птицами. Первые два случая зафиксировали в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:05
Политика

Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Футбол

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге FIFA

Российская футбольная сборная поднялась с 50-й на 46-ю строчку рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).
Обновлено в 13:13
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
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