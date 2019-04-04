Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известия14:19

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Ру14:12

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газета11:40

В Сети появились первые кадры нового «Терминатора»

Профиль12:48

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звезда12:44

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Москва 2413:55

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастики09:26
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Футбол

«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ

Больше всех на выплаты агентам потратил «Ливерпуль» — £43,8 млн.
Обновлено в 07:47
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Здоровье

С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты

Обновлено в 14:31
Общество

Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»

Обновлено в 07:32
Космос

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС

Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на Международную комическую станцию, завершив операцию за 3 часа 22 минуты.
Обновлено в 10:50
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Секретную базу обнаружили журналисты под Краснодаром

В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:48
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Спорт

Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с Китаем

Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Здоровье

Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть

Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Экономика

Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина

Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
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Канадская актриса. Наиболее известна по ролям в фильмах «Дружба и никакого секса?», «Этот неловкий момент», «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», а также сериалах «Остановись и гори» и «Чёрное зеркало».
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Терминатор
The Terminator, 1984 (16+)
История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей ещё нерождённый сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.
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