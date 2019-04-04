Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

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