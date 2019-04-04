Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика
Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Политика
Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии
НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Ливерпуль» за год выплатил агентам £43,8 млн. Больше всех в АПЛ
Больше всех на выплаты агентам потратил «Ливерпуль» — £43,8 млн.
Обновлено в 07:47
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Здоровье
С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты
Обновлено в 14:31
Общество
Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»
Обновлено в 07:32
Космос
Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС
Россия установила новый рекорд по скорости доставки грузов на Международную комическую станцию, завершив операцию за 3 часа 22 минуты.
Обновлено в 10:50
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»
Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Секретную базу обнаружили журналисты под Краснодаром
В краснодарской области нашли секретную базу Минобороны, где базируются военные специалисты перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:48
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Спорт
Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с Китаем
Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12