Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ru17:29

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастики09:26

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известия14:19

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Ру14:12

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звезда12:44

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газета11:40

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ru15:25
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Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Обновлено в 20:05
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Общество

Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч

Обновлено в 22:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа

Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено в 21:46
Здоровье

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»

Обновлено в 22:15
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Транспорт

Продлению Спортивной набережной до мыса Кунгасный мешает Генплан Владивостока

Масштабный проект "Берег здоровья", предполагающий создание пешеходной тропинки от самого маяка Токаревская кошка до Второй речки во Владивостоке продолжится в рамках продления Спортивной набережной от спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасный.
Обновлено в 02:15
Авто

В Сети появились фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy

Фотографии появились в Сети без какого-либо описания и даже намека, поэтому экспертам пришлось самостоятельно «выжимать» всю информацию о новом бюджетном седане Nissan Sylphy из этих снимков.
Обновлено в 22:11
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Игры

В поисках Бетти: приключение Draugen скоро выйдет на РС

На РС игра выйдет в мае 2019 года. В Draugen два главных героя: Эдвард и его воспитанница Лисси.
Обновлено в 13:10
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

Обама рассказал, как на него повлияло президентство

Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.
Обновлено в 20:39
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
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Маккензи Дэвис
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Канадская актриса. Наиболее известна по ролям в фильмах «Дружба и никакого секса?», «Этот неловкий момент», «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», а также сериалах «Остановись и гори» и «Чёрное зеркало».
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Терминатор
The Terminator, 1984 (16+)
История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей ещё нерождённый сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.
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