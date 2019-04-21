Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00Известия 07:19
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины. У Петра Порошенко — 28,2%. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные всеукраинских экзит-полов компании New Image Marketing Group.
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Политика
Стали известны данные первых экзитполов
По предварительным данным о ходе голосования во втором туре президентских выборов на Украине, полученным в ходе опроса избирателей, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с результатом в 71,8% против 28,2%.
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