Первые экзитполы: Зеленский набирает 71,8% голосовЕвразия Daily 07:49

Появились первые данные экзитполов по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины. Их опубликовало агентство РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса харьковского агентства социологических исследований New Image Marketing Group.

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