Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сетиГазета.Ru 08:12

Как отмечает Гужва, все зависит от явки избирателей. На Украине запрещено публиковать экзитполы и результаты соцопросов в день голосования. Поэтому многие журналисты пользуются иносказаниями, чтобы рассказать о том, кто лидирует на выборах.

с чего всё началось

В сети появились первые зашифрованные данные исследования по голосованию украинцев. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на украинского журналиста Игоря Гужва. Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети

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