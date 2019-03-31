Политика

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сетиГазета.Ru 08:12

В сети появились первые зашифрованные данные исследования по голосованию украинцев. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на украинского журналиста Игоря Гужва. Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.
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Украинский журналист обнародовал данные экзитполов на выборах

Как отмечает Гужва, все зависит от явки избирателей. На Украине запрещено публиковать экзитполы и результаты соцопросов в день голосования. Поэтому многие журналисты пользуются иносказаниями, чтобы рассказать о том, кто лидирует на выборах.
Украина.ру07:36

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В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине

ТК Звезда11:01

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети

Газета.Ru08:12

Первые результаты голосования на Украине попали в Сеть

News.ru08:40

Известны первые результаты выборов президента Украины

Национальная служба новостей08:39

Опубликованы первые результаты выборов на Украине

ТВ Центр08:36

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Полит.ру08:56

Украинский журналист обнародовал данные экзитполов на выборах

Украина.ру07:36
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Игорь Анатольевич Гужва
Украинский журналист
Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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