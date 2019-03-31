Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в СетиГазета.Ru 08:12

В сети появились первые зашифрованные данные исследования по голосованию украинцев. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на украинского журналиста Игоря Гужва. Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети

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