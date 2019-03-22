Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

RT на русском12:14

Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов

Взгляд.ру09:47

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

РБК09:00

Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21

Татар-информ09:18

Борисов: первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

ТАСС09:08

Вице-премьер РФ оценил потребность российского рынка в МС-21

Известия09:38

Борисов рассказал о производстве российских композитных деталей для МС-21

ТК Звезда08:05
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Хоккей

«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ

Обновлено в 22:02
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено в 09:50
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:41
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике

Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:19
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика

США ввели санкции против Венесуэлы

Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Россия снова завалила проект Ил-112В

Обновлено в 12:36
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом

По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Футбол

Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Сборная России прилетела из Брюсселя в Казахстан для участия в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 17:34
Политика

Выделены средства на строительство второй очереди Восточного

Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Наука

Ученые нашли простой способ борьбы с контрафактом

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ для проверки подлинности фармацевтических препаратов и пищевых продуктов с использованием видеофиксации.
Обновлено в 03:56
Авто

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате

Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено в 22:27
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Авто

Toyota подтвердила разработку нового GT86

Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.
Обновлено в 09:05
Политика

Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля

В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Политика

Трамп отменил новые санкции против КНДР

Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено в 16:23
Спорт

Маркус Крамер: «Карлссон два раза зацепила палкой лицо Белоруковой»

Белорукова в ответ нанесла умышленный удар палкой.
Обновлено в 17:14
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено в 20:43
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
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Пассажирский самолёт
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год.В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
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