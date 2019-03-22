Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

RT на русском12:14

Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов

Взгляд.ру09:47

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

РБК09:00

Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21

Татар-информ09:18

Борисов: первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

ТАСС09:08

Вице-премьер РФ оценил потребность российского рынка в МС-21

Известия09:38

Борисов рассказал о производстве российских композитных деталей для МС-21

ТК Звезда08:05
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Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве

Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошёл взрыв

В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено в 09:58
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Наука

Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее

Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Обновлено в 15:07
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft с своём официальном блоге заявила, что прекратит поддержку знаменитой операционной системы Windows 7. После 14 января 2020 года перестанут выходить обновления, а техподдержка больше не будет ее поддерживать.
Обновлено в 12:07
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Футбол

AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно

По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Авто

Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем

Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Политика

Мэй выступила за выход из ЕС до выборов в Европарламент

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Футбол

Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру

Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено в 12:57
Политика

США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES

Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
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Пассажирский самолёт
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год.В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
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