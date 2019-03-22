Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском 12:14
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Москве
Сотрудники полиции за короткое время задержали ограбившего банк на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 10:35
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошёл взрыв
В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Гаджеты
Microsoft перестанет поддерживать Windows 7
Американская компания по производству программного обеспечения Microsoft с своём официальном блоге заявила, что прекратит поддержку знаменитой операционной системы Windows 7. После 14 января 2020 года перестанут выходить обновления, а техподдержка больше не будет ее поддерживать.
Обновлено в 12:07
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Авто
Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем
Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Политика
Мэй выступила за выход из ЕС до выборов в Европарламент
"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Мэй.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Футбол
Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру
Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено в 12:57
Политика
США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57