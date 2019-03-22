Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

RT на русскомвчера в 12:14

Борисов рассказал о производстве российских композитных деталей для МС-21

ТК Звездавчера в 08:05

Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов

Взгляд.рувчера в 09:47

Вице-премьер РФ оценил потребность российского рынка в МС-21

Известиявчера в 09:38

Борисов: первые детали крыла МС-21 из российских композитов уже изготовлены

ТАССвчера в 09:08

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

РБКвчера в 09:00

Вице-премьер Борисов рассказал о победе МС-21 над поставщиками из США

Московский Комсомолецвчера в 09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Единоборства

Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона

Обновлено вчера в 22:06
Здоровье

Около 2,5 тысячи жителей МО обратились за помощью в борьбе с курением

C начала года в Подмосковье за помощью в борьбе с курением к специалистам обратилось почти 2,5 тысячи жителей.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Армия и оружие

США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ

В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Обновлено 21 марта в 07:24
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено 21 марта в 05:05
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено вчера в 01:22
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Вооруженные подростки ограбили офис микрозаймов в Петербурге

Двое 15-летних школьников вооружились пистолетами и ограбили микрофинансовую организацию на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Toyota подтвердила разработку нового GT86

Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Ираке задержали 16 человек в связи с крушением парома

В Ираке были задержаны 16 человек в связи с крушением парома возле города Мосул.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур

Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом

Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.
Обновлено вчера в 01:51
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Морган Фримен превратил свое 124-акровое ранчо в убежище для медоносных пчел

Большое 124-акровое ранчо голливудской звезды Морган Фримена в Миссисипи превратилось в убежище для медоносных пчел.
Обновлено вчера в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МС-21
Пассажирский самолёт
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. Начало серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018 год, а затем на 2020 год. В конце февраля 2019 стало известно, что выпуск перенесён на 2021 год.В связи с действием санкций против корпораций ОАК и «Ростех» срок может быть перенесён на 2025 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное