Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов
Взгляд.рувчера в 09:47
Вице-премьер Борисов рассказал о победе МС-21 над поставщиками из США
Московский Комсомолецвчера в 09:57
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Единоборства
Анатолий Токов победил на Bellator 218, вызвал на бой чемпиона
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье
Около 2,5 тысячи жителей МО обратились за помощью в борьбе с курением
C начала года в Подмосковье за помощью в борьбе с курением к специалистам обратилось почти 2,5 тысячи жителей.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Армия и оружие
США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ
В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче
Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено 21 марта в 07:24
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено 21 марта в 05:05
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Обновлено вчера в 01:22
Общество
В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии
Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Вооруженные подростки ограбили офис микрозаймов в Петербурге
Двое 15-летних школьников вооружились пистолетами и ограбили микрофинансовую организацию на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Toyota подтвердила разработку нового GT86
Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Ираке задержали 16 человек в связи с крушением парома
В Ираке были задержаны 16 человек в связи с крушением парома возле города Мосул.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур
Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.
Обновлено вчера в 01:51
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Морган Фримен превратил свое 124-акровое ранчо в убежище для медоносных пчел
Большое 124-акровое ранчо голливудской звезды Морган Фримена в Миссисипи превратилось в убежище для медоносных пчел.
Обновлено вчера в 23:32