Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21RT на русском вчера в 12:14

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

Здоровье Около 2,5 тысячи жителей МО обратились за помощью в борьбе с курением C начала года в Подмосковье за помощью в борьбе с курением к специалистам обратилось почти 2,5 тысячи жителей.

Политика В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.

Армия и оружие США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Экономика Чубайс заявил о возвращении государству затрат на создание «Роснано» Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание корпорации возвращены в размере 132,4 млрд рублей.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Армия и оружие Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.

Политика Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Происшествия Вооруженные подростки ограбили офис микрозаймов в Петербурге Двое 15-летних школьников вооружились пистолетами и ограбили микрофинансовую организацию на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге.

Происшествия Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Авто Toyota подтвердила разработку нового GT86 Сегодня представители компании Toyota подтвердили разработку второго поколения спорткара.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия В Ираке задержали 16 человек в связи с крушением парома В Ираке были задержаны 16 человек в связи с крушением парома возле города Мосул.

Политика Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом Продажи нового поколения Hyundai Sonata стартовали 21 марта, при этом официальные дилеры уже успели собрать 12,2 предварительно оплаченных заказов.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.