Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитовФАН вчера в 20:58
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21. Об этом в ходе посещения особой экономической зоны Алабуга в Татарстане заявил зампредседателя правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов.
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов оценил в «Алабуге» производство композитов для самолета МС-21
Татар-информвчера в 09:18
Для МС-21 создали первые элементы конструкции из российских композитных материалов
Взгляд.рувчера в 09:47
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Наука
«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".
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Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
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Спорт
Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
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Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
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Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019–2021 годах
В декабрьском докладе регулятора отток капитала из страны в 2019 году прогнозировался на уровне $20 млрд.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Гороскоп на 23 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на среду Дева: Начинается время перемен на личном фронте для вашего знака Зодиака, будьте готовы к решительным действиям.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин
Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе
Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд
Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено 21 марта в 05:58
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
Обновлено в 03:47
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
С «Бирмингема» сняли девять очков
Английская футбольная лига приняла решение наказать "Бирмингем" снятием девяти очков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28