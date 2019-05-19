Музыка

Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ вчера в 19:02

Победителем конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Первые 10 финалистов Евровидения 2019 названы

В городе R00:26

Объявлен победитель «Евровидения-2019»

РЕН ТВвчера в 19:02

В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения-2019»

Аргументы и Фактывчера в 15:27

Прямая трансляция финала «Евровидения-2019»

NewInformвчера в 14:24

Финал Евровидения-2019: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правдавчера в 10:00

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Вести ФМвчера в 04:27

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфакс17 мая в 17:03
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Космос

Источник рассказал о возможностях российской станции «Луна-25»

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25" имеет возможность отправить к "соседке" Земли зарубежный малый спутник, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:45
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Интернет

Google следит за покупками пользователей в Сети

Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 02:35
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Музыка

Лазарев выступил в финале конкурса «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Порошенко предложил дать автономию крымским татарам

Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено вчера в 13:45
Музыка

Омский певец намерен подать в суд на Олега Газманова

Омский певец Александр Шаханин уличил заслуженного артиста России Олега Газманова в плагиате и намерен подать на него в суд.
Обновлено в 03:04
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Пожар на территории железнодорожного вокзала напугал южносахалинцев

Обновлено в 02:06
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Обшарпанные стены и старая мебель: сын заставил актера Сергея Степанченко сделать ремонт

Российский актер и режиссер долго не мог решиться на ремонт в квартире. В итоге Сергею Степанченко пришлось пойти на перемены ради сына.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Bentley Bentayga превратился в роскошный танк

Компания Bentley и испанские дизайнеры Bengala Automotive Design SL разработали особую версию премиального внедорожника Bentayga.
Обновлено в 03:32
Футбол

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Англии по футболу

В последний раз "Манчестер Сити" выигрывал Кубок Англии в 2011 году, впервые манкунианцы стали обладателем трофея в 1904 году.
Обновлено вчера в 13:57
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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Северная Македония
Государство
Государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Население, по данным Государственного статистического управления Республики Северная Македония, составляет 2 073 702 человека, территория - 25 333 км². Занимает 145-е место в мире по численности населения и 145-е по территории.
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