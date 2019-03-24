Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сетьАргументы и Факты вчера в 22:33

В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске Четыре человека, включая двухлетнего мальчика, погибли в воскресенье при пожаре в частном доме в Омске в результате отравления угарным газом.

Спорт Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.

Армия и оружие В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.

Здоровье Что придумали в России вместо мельдония? Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.

Культура Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.

Шоу-бизнес У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые модели Новый дочерний бренд VW, именуемый теперь как Jetta, представил китайской публике свои модели.

Происшествия Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Политика Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Наука Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Происшествия Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.

Здоровье Употребление перца чили способствует продлению жизни Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.