Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
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Источник назвал дату спуска на воду первой подлодки-носителя «Посейдона»

Газета.Ruвчера в 22:31

В Северодвинске спустят на воду «Хабаровск» и «Белгород»

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Источник: первую подлодку - носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

ТАССвчера в 20:22

СМИ назвали дату спуска первой подлодки — носителя «Посейдонов»

Life.ruвчера в 21:14

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Известиявчера в 21:03

Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Вести.Ruвчера в 20:35

Названа дата спуска на воду первой подлодки-носителя комплекса «Посейдон»

Взгляд.рувчера в 21:18
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Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Наука

Выявлено уязвимое место возбудителя сонной болезни

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бернского университета определили ген, позволяющий возбудителям сонной болезни перемещаться по организму мухи цеце.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая

Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Экономика

«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Наука

На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено вчера в 08:04
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено 09 апреля в 03:14
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт

На участке трассы Уфа-Аэропорт ввели ограничение скорости

На время проведения работ на участке от трассы М-5 до остановки «Металлобаза» вводится ограничение скорости.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3

"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»

Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол

Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

Сахалинцев ждут тёплые выходные

Грядущие выходные обещают быть тёплыми для большинства жителей Сахалинской области. В субботу, 13 апреля, ожидается погода без осадков.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Мужчины поделились мнением о волосах на женском теле

Обновлено вчера в 15:03
Общество

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году

Гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку.
Обновлено в 00:43
Наука

Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички

"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
Обновлено вчера в 07:04
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