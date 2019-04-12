Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
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Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бернского университета определили ген, позволяющий возбудителям сонной болезни перемещаться по организму мухи цеце.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая
Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Экономика
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В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
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Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено 09 апреля в 03:14
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Транспорт
На участке трассы Уфа-Аэропорт ввели ограничение скорости
На время проведения работ на участке от трассы М-5 до остановки «Металлобаза» вводится ограничение скорости.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Вильярреал — Валенсия 1:3
"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
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Обновлено вчера в 10:35
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:31
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Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
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Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
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Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
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Обновлено вчера в 09:57
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Сахалинцев ждут тёплые выходные
Грядущие выходные обещают быть тёплыми для большинства жителей Сахалинской области. В субботу, 13 апреля, ожидается погода без осадков.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Мужчины поделились мнением о волосах на женском теле
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено вчера в 20:35
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском районном суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Гендиректор Walt Disney заявил о планах уйти в отставку в 2021 году
Гендиректор компании Walt Disney Роберт Айгер заявил, что в 2021 году уйдет в отставку.
Обновлено в 00:43
Наука
Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички
"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
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