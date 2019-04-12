Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

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