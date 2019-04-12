Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
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Источник назвал дату спуска на воду первой подлодки «Посейдон»

RT на русском00:15

СМИ назвали дату спуска первой подлодки — носителя «Посейдонов»

Life.ruвчера в 21:14

Названа дата спуска на воду первой подлодки-носителя комплекса «Посейдон»

Взгляд.рувчера в 21:18

В Северодвинске спустят на воду «Хабаровск» и «Белгород»

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Известиявчера в 21:03

Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Вести.Ruвчера в 20:35

Источник: первую подлодку - носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

ТАССвчера в 20:22
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Армия и оружие

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 17 годам колонии боевика ИГ

В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор по уголовному делу 28-летнего уроженца Чеченской Республики Шамиля Солтамурадова, обвиняемого в участии в террористической организации и прохождении обучения в лагере боевиков (ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Тульскую учительницу, оскорбившую и ударившую школьника, уволят

Учителя геометрии из Новомосковской школы №8 в Тульской области уволят за избиение школьника во время урока.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Американские военные перевозят землю с базы в Токио, несмотря на протесты

Американские военные начали переброску 37 тысяч кубометров земли и песка с базы Йокота, расположенной в столичной префектуре Токио, в префектуру Сайтама, несмотря на протесты местного населения.
Обновлено в 01:49
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Политика

Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин

Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»

Обновлено в 02:22
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье

Как можно использовать хозяйственное мыло?

В составе же хозяйственного мыла красители отсутствуют, и оно является отличным антибактериальным и антимикробным средством.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Алексей Текслер обсудил с Ириной Гехт вопросы экологии

Кроме экологической обстановки в области, Алексей Текслер и Ирина Гехт обсудили вопросы территориального развития региона, реализации его потенциала по созданию центра ядерной медицины и вхождению в соответствующую федеральную программу.
Обновлено в 00:25
Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Невесту Данко обвинили в краже $500 000

Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Мэром Таллина избран русскоговорящий Михаил Кылварт

Мэром столицы Эстонии избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
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