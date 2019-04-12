Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).

Общество «Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Футбол «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом «Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.

Культура Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.

Общество Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Общество Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.

Общество Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

Политика Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Космос Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.

Хоккей Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.

Экономика Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Хоккей Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной» Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.

Экономика В России создан банк для Роскосмоса Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Происшествия Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Политика В Эквадоре задержан соратник Ассанжа Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.