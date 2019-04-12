Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляИзвестия вчера в 21:03
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Общество
«Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора
Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22
Общество
Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока
Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.
Обновлено в 03:05
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Космос
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Хоккей
Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ
Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 01:49
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа в Великобритании
Сообщается, что 11 апреля сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale. В результате крушения самолета погиб один человек.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
Политика
В Эквадоре задержан соратник Ассанжа
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45