Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на водуLenta.ru 07:54
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что корабль станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ru08:47
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
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