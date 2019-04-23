Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на водуВести.Ru 08:38
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон". АПЛ названа в честь города Белгород, сообщает телеканал "Россия 24". Достраивать подлодку будут уже у причала.
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Церемонию спуска на воду АПЛ «Белгород» на Севмаше президент России увидит в прямом эфире
Новости Архангельска 29.ru05:11
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