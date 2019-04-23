Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на водуВести.Ru 08:38

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон". АПЛ названа в честь города Белгород, сообщает телеканал "Россия 24". Достраивать подлодку будут уже у причала.
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Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду

РИА Новости07:53

Первый носитель ядерных подводных «Посейдонов» спущен на воду

Военное обозрение08:31

На Севмаше сегодня выводят из эллинга подводную лодку «Белгород»

БеломорКанал03:56

Церемонию спуска на воду АПЛ «Белгород» на Севмаше президент России увидит в прямом эфире

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ТАСС08:15

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку «Белгород»

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Самую секретную подлодку России спустят на воду в Северодвинске

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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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Армия и оружие

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Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

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Политика

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
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Авто

Hyundai назвала российские цены на хот-хэтч i30 N

Hyundai i30 N входит в число самых ожидаемых в России моделей.
Обновлено в 08:01
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

Иран принял контрсанкции против США

Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

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Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
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Армия и оружие

Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судов

Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде.
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Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

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Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
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Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
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В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.
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В РЖД представили новый купейный вагон

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Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

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Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
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Происшествия

Во французском Лурде спецназ проводит операцию

Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
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