Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часаИзвестия 08:31

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба французского брэнда.
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Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

Motor06:49

180 минут: так быстро купили первые сто Renault Arkana

За рулем06:28

Первую партию из 100 кроссоверов Renault Arkana распродали за 3 часа

Тарантас Ньюс06:07

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

SpeedMe06:08

Первую партию кроссоверов Renault Arkana продали за три часа

Журнал Авто.ру07:31

Первую партию кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

AutoNews07:31

Первые 100 автомобилей Renault Arkana проданы онлайн за 3 часа

Автостат06:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
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В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

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Общество

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