Первую партию Renault Arkana раскупили за три часаИзвестия 08:31

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба французского брэнда.

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

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