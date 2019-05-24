Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часаИзвестия 08:31
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба французского брэнда.
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Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
Обновлено в 07:10
Футбол
Джорджио Кьеллини: «Надеюсь, Конте с „Интером“ ничего не выиграет»
Капитан «Ювентуса» Джорджио Кьеллини сообщил, что не хотел бы видеть бывшего наставник черно-белых Антонио Конте во главе «Интера» — Видеть Конте в «Интере» будет ужасно.
Обновлено в 06:22
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Экономика
В России запретили табло с курсами валют
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра
В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика
Медведчук сообщил о выходе из переговоров по Донбассу из-за Зеленского
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что он не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной
Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Общество
Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности
В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Депутаты Государственно думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об обязательной фотофиксации процедуры технического осмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12