Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часаИзвестия 08:31
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба французского брэнда.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма
Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню
По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу
Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Россия поставит Белоруссии дополнительные 200 тысяч тонн нефти
Россия поставит дополнительно 200 тыс. тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до конца июня 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол встречи вице-премьеров двух стран Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко.
Обновлено в 11:49
Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером
Обновлено в 10:48
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Культура
Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу
Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.
Обновлено в 07:03
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с «российской угрозой»
США грозят большие проблемы на европейском рынке газа из-за выхода на него конкурентов из России.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Пензенской области взят под домашний арест
«Следствие выходило с ходатайством о заключении Стрючкова под стражу, но суд принял решении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Обновлено в 12:35
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено в 13:12
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке
С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Политика
Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса
Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33