Общество
Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в мореТАСС 05:46
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перед выпуском ветеринары взяли у животных необходимые анализы, которые показали, что косатки и белухи здоровы.Российская газета05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Гаджеты
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Общество
В Петербурге 3400 водителям запретили садиться за руль из-за долгов
В Петербурге более 3,4 тысяч автомобилистов не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов, сообщает пресс-служба ФССП по городу.
Обновлено в 04:47
Кино
Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля
Обновлено в 04:49
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В НАТО утвердили первую военно-космическую концепцию альянса
Министры обороны стран-участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе утвердили военно-космическую концепцию альянса.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Мария Погребняк опровергла слухи о рукоприкладстве мужа
Многие считают, что Погребняк очень заботливый муж и отец. По их мнению, он никогда бы не поднял руку на свою супругу.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Здоровье
В Ленобласти запустили масштабный марафон «чистых рук»
Медики Ленинградской области провели крупную акцию под девизом «Чистые руки - залог здоровья».
Обновлено в 07:55
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Здоровье
Врачи в Видном спасли беременную женщину с тяжелой патологией
Беременную женщину с тяжелой патологией удалось спасти специалистам Видновского перинатального центра, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Матч ТВ» увеличил цену на подписку
Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки.
Обновлено в 07:13
Кино
Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне
Финальный сезон «Игры престолов» выходил на канале HBO с 14 апреля по 20 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме
В среду, 26 июня, в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме. Полосьство России заявило, что данных о россиянах, пострадавших от взрыва нет.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Операция по поиску Янтарной комнаты провалилась в Польше
Поиски велись на территории бывшего штаба нацистской армии, потому как янтарную комнату, которую Пруссия подарила Петру I, вывезли солдаты Третьего Рейха при оккупации Царского Села.
Обновлено в 07:53
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами
Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: Неймар хочет вернуться в клуб
Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер заявил, что бывший футболист "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщил руководству испанского клуба, что хочет вернуться.
Обновлено в 07:43
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Авто
Интерьер Kia Seltos показан во всех подробностях
Во время презентации вседорожника Kia Seltos в Южной Корее производитель впервые опубликовал фотографии интерьера новинки.
Обновлено вчера в 11:30
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55