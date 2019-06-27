Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в мореТАСС 05:46

с чего всё началось

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

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