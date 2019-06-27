Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волюГазета.Ru 05:34

с чего всё началось

Первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае, передает РИА "Новости". На свободу в естественные условия были отпущены две косатки и шесть белух.

Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю

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