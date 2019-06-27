Общество

Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волюГазета.Ru 05:34

Первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае, передает РИА "Новости". На свободу в естественные условия были отпущены две косатки и шесть белух.
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Как сообщает пресс-служба
 Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перед выпуском ветеринары взяли у животных необходимые анализы, которые показали, что косатки и белухи здоровы.
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Общественное телевидение России08:28

Следующую группу животных отправят из «китовой тюрьмы» к месту выпуска через две недели

Интерфакс - Россия08:53
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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