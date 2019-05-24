Первую доставку груза из Японии отправили в Европу по ТранссибуНародные новости 02:41

Транзитный контейнер направился в Польшу. Поставка по Транссиб сократит время доставки до 20-25 дней, в результате груз окажется в польском городе Вроцлав уже в середине июня. Решение о поставке товаров из Японии в Европу по Транссибу было принято осенью 2018 года.

Первую доставку груза из Японии отправили в Европу по Транссибу

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