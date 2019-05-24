Политика
Первую доставку груза из Японии отправили в Европу по ТранссибуНародные новости 02:41
Транзитный контейнер направился в Польшу. Поставка по Транссиб сократит время доставки до 20-25 дней, в результате груз окажется в польском городе Вроцлав уже в середине июня. Решение о поставке товаров из Японии в Европу по Транссибу было принято осенью 2018 года.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Недвижимость
Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде
62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро
Певице только ленивый не написал, что это откровенный плагиат, уж больно велики сходства с обложкой альбома всемирно известной певицы.
Обновлено в 05:06
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Арестованную квартиру Жанны Фриске выставили на продажу
Возможно, после продажи квартиры, как уверяет риелтор, в течении года, "Русфонд" больше не будет иметь претензий к семье покойной певицы.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск
Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Василевский сыграет с Финляндией
В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В Крыму стартовал всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019»
Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в Республике Крым с 24 мая по 9 июня.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Шереметьево произошло ЧП с «Суперджетом»
Обновлено в 08:26
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59