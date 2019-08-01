Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинениеКоммерсантъ вчера в 18:04
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
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Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено 30 июля в 21:47
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика
Президент упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Авто
Haval получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:39
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Обновлено в 01:30
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Финляндии потерпел крушение легкомоторный самолет
В понедельник сообщалось о гибели пилота легкомоторного самолета в результате крушения в районе города Каяни.
Обновлено в 00:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"
Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Названа средняя зарплата российских пожарных
Среднемесячная зарплата участвующих в тушении пожаров в России пожарных в этом году составит 24,8 тысячи рублей.
Обновлено в 00:15
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
США продлили ограничения по иранской ядерной программе
Как подчеркивается в документе, США выступают за то, чтобы "лишить Иран любого пути к ядерному оружию", а санкции, в частности, помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой Тегерана, снизить риски ее распространения и ограничат способности республики сократить "время прорыва" для создания ядерного оружия.
Обновлено в 01:27
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 08:22