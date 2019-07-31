Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинениеКоммерсантъ 18:04

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
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Задержанному предъявили обвинение в массовых беспорядках и нападении на силовика

Медиазона17:31

Фигуранту дела о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля предъявлено обвинение

Дождь17:41

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Коммерсантъ18:04

Участнику акции 27 июля в Москве предъявили обвинение в массовых беспорядках

ТАСС18:20

По делу о «массовых беспорядках» 27 июля предъявлено первое обвинение

Интерфакс18:13

Предъявлено обвинение первому фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках в Москве

Эхо Москвы20:20

В Москве задержали первого подозреваемого по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля

Новая газета05:45
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Обновлено в 20:58
Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Здоровье

Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Политика

Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено в 17:10
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:50
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

В США показали эскиз гиперзвукового глайдера

Частная военно-промышленная компания Raytheon из США показала эскиз своего нового боевого планера.
Обновлено в 02:43
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено в 19:42
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Авто

В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
Культура

Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу

Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Путешествия

Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян

Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии

Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено вчера в 09:53
Экономика

Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 156 тысяч

Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост показателя на 150 тысяч.
Обновлено в 20:53
Экономика

Предпенсионеры заинтересовали банки России

Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.
Обновлено в 22:43
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Политика

Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Общество

Импорт китайских фруктов в Россию запретили

Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей

Обновлено в 22:36
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
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