Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинениеКоммерсантъ 18:04
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
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Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено в 17:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Частная военно-промышленная компания Raytheon из США показала эскиз своего нового боевого планера.
Обновлено в 02:43
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Путешествия
Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян
Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 156 тысяч
Опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали рост показателя на 150 тысяч.
Обновлено в 20:53
Экономика
Предпенсионеры заинтересовали банки России
Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие
В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам
Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:31
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено в 06:50
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38