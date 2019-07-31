Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинениеКоммерсантъ 18:04

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
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Участнику акции 27 июля в Москве предъявили обвинение в массовых беспорядках

ТАСС18:20

Фигуранту дела о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля предъявлено обвинение

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Интерфакс18:13

Предъявлено обвинение первому фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках в Москве

Эхо Москвы20:20

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Коммерсантъ18:04
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По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
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Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина

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Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
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Построена самая быстрая газонокосилка в России

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Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с 2017 года

По сравнению с прошлой неделей индекс потребительских цен составил 99,9%. Последний раз недельная дефляция была зафиксирована в сентябре 2017 года.
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Российские физики создали первый «медный» аналог графена

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Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
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Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
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Голодная смерть увеличила выживаемость модельных хищников

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В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

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ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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