Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взяткуРБК 10:08

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
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Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается
 на сайте регионального главка Следственного комитета.
РБК10:08

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