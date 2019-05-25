Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взяткуРБК 10:08

с чего всё началось

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.

Политика Порошенко обрадовался решению Международного трибунала Бывший глава Украины Петр Порошенко обрадовался, когда узнал о решении, вынесенным Международным морским трибуналом по делу украинских моряков.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Шоу-бизнес Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.

Происшествия Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет.

Общество Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.

Политика Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Происшествия Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.

Общество Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.

Футбол Миллиардер Комиссо договорился о покупке «Фиорентины» Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Комиссо договорился о приобретении «Фиорентины», сообщает New York Times.

Спорт Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.

Политика В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал» В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На Бали произошло извержение вулкана Агунг На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

Хоккей Сборные России и Финляндии не сумели открыть счёт в первом периоде 1/2 финала ЧМ После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.

Здоровье Женщина испугалась слепоты и похудела на 48 килограммов Страдающая ожирением женщина похудела на 10 размеров из страха лишиться зрения.

Политика Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).