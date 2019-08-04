Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холоднымГазета.Ru 03:57
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Воскресенье может стать самым холодным 4 августа в Москве более чем за 70 лет, максимальная температура составит 13-15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости06:41
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Армия и оружие
На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что турецкая армия проведет операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Общество
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
Обновлено в 09:35
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Транспорт
Ограничения входа и выхода возможны на ближайших к стадиону «Динамо» станциях метро сегодня вечером
В пресс-службе столичной подземки рекомендуют заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро.
Обновлено в 09:42
Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:02
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 09:24
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Экономика
Ярослав Кабаков о том, почему россияне беднеют шестой год подряд
Росстат опубликовал оценки, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян (то есть, доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на текущую инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2% год к году.
Обновлено в 08:26
Общество
В Санкт-Петербурге проходит митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге на площади Ленина проходит митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, пишет Лентач.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22