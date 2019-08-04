Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холоднымГазета.Ru 03:57
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»
Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 03:06
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На юге Ирана разбился истребитель
Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Политика
Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Интернет
Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено 02 августа в 02:23
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский: заявления об увольнении есть у всех членов моей команды
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковск 2 августа заявил журналистам, что заявление об увольнении есть у каждого члена его команды.
Обновлено 02 августа в 06:04
Гаджеты
Xiaomi появилась в результате ошибки руководства Meizu
Инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл историю появления китайской компании Xiaomi – её основатель Лей Цзюню предложил главе Meizu Джеку Вонгу совместно управлять последней, в чем ему было отказано.
Обновлено в 06:04
Происшествия
На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ
Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".
Обновлено в 06:39
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Авто
Самый мощный Mercedes Actros появился в России
В России появился трехосный тягач Mercedes Actros с самым мощным в линейке двигателем.
Обновлено вчера в 06:31
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки
Обновлено в 04:54
Политика
Медведев высказался насчет протеста Японии из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Японии из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 02 августа в 04:32
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41