Общество

Первое воскресенье августа может стать рекордно холоднымГазета.Ru 03:57

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Лето навестит Москву. Или нет

Телеканал 360°06:24

Это воскресенье может стать самым холодным четвертым августа в Москве более чем за семьдесят лет

Эхо Москвы03:32

В Москву вернется лето

Мослента03:54

Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет

РИАМО03:34

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

RT на русском05:15

Евгений Тишковец назвал дни августа, которые станут самыми холодными за 70 лет

Вечерняя Москва05:12

Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

Москва 2403:54
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Политика

Названо имя возможного нового главы партии «Слуга народа»

Новым главой украинской партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкер

Обновлено в 06:06
Наука

Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев

В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Культура

В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»

7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия

На юге Ирана разбился истребитель

Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку

Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Политика

ЕС призвал немедленно освободить задержанных на акции в Москве

Обновлено в 06:26
Политика

Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Политика

Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Общество

В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС

В Пермском крае на территории Нытвенского района введён режим ЧС. Об этом говорится в официальном сообщении краевого управления МЧС.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Обновлено в 06:15
Интернет

Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено 02 августа в 02:23
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области

Обновлено в 02:55
Единоборства

Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года

Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский: заявления об увольнении есть у всех членов моей команды

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковск 2 августа заявил журналистам, что заявление об увольнении есть у каждого члена его команды.
Обновлено 02 августа в 06:04
Гаджеты

Xiaomi появилась в результате ошибки руководства Meizu

Инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл историю появления китайской компании Xiaomi – её основатель Лей Цзюню предложил главе Meizu Джеку Вонгу совместно управлять последней, в чем ему было отказано.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".
Обновлено в 06:39
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Авто

Самый мощный Mercedes Actros появился в России

В России появился трехосный тягач Mercedes Actros с самым мощным в линейке двигателем.
Обновлено вчера в 06:31
Космос

НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки

Обновлено в 04:54
Политика

Медведев высказался насчет протеста Японии из-за визита на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Японии из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 02 августа в 04:32
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Обновлено вчера в 17:28
Политика

Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено 02 августа в 16:41
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