Экономика

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн
Газета.Ru
13:53

Первое издание романа "По направлению к Свану" французского писателя Марселя Пруста было продано на аукционе в Париже за €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. Подчеркивается, что данная сумма является рекордной для произведений на французском языке.
Газета.Ru13:53

Подробнее о событии

Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

Ридус14:48

На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

Росбалт14:46

Первое издание романа Пруста продано в Париже за рекордную сумму

РЕН ТВ14:24

Первое издание романа Пруста продали за рекордные 1,5 млн евро

MR7.ru14:16

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Газета.Ru13:53

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

ТАСС13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика

Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр

В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.
Обновлено в 12:13
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 13:55
Экономика

LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд

Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено в 13:41
Экономика

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Обновлено в 07:20
Экономика

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Обновлено в 10:15
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено в 12:05
Экономика

Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу

13-14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, поставки нефти на оба предприятия возобновлены, отметил представитель компании.
Обновлено в 05:42
Экономика

В Ивановской области создали еще одну территорию опережающего развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании еще одной территории опережающего экономического развития (ТОР) в Ивановской области.
Обновлено в 06:44
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика

«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей

Обновлено в 02:17
Экономика

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть

Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Энергетика

«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию

Обновлено в 07:14
Экономика

Шампанское в России подорожает на четверть

По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.
Обновлено в 02:17
Экономика

Отток с российского фондового рынка увеличился в шесть раз

Сегодня, 14 декабря 2018 года, стало известно, что отток инвестиций с российского фондового рынка за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличился почти в шесть раз, до $290 млн с $50 млн неделей ранее.
Обновлено в 06:56
ещё по теме
Марсель Пруст
Французский писатель
Французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени», одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века.
В НовостяхВ поиске Яндекса
По направлению к Свану
Книга, Марсель Пруст (16+)
Первая книга Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного времени». Впервые опубликована во Франции в ноябре 1913 года. Книга смутила самых доброжелательно настроенных читателей и критиков, так как на первый взгляд это был неудачный автобиографический роман, весьма запутанный хронологически, с событиями, которые никак не выстраивались в общую картину.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное