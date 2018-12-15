Первое издание романа "По направлению к Свану" французского писателя Марселя Пруста было продано на аукционе в Париже за €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. Подчеркивается, что данная сумма является рекордной для произведений на французском языке.

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

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