Общество

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн
Газета.Ru
13:53

Первое издание романа "По направлению к Свану" французского писателя Марселя Пруста было продано на аукционе в Париже за €1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's. Подчеркивается, что данная сумма является рекордной для произведений на французском языке.
Газета.Ru13:53

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Роман Пруста продали на торгах за рекордные 1,5 млн евро

Мойка7817:52

Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

Ридус14:48

На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

Росбалт14:46

Первое издание романа Пруста продано в Париже за рекордную сумму

РЕН ТВ14:24

Первое издание романа Пруста продали за рекордные 1,5 млн евро

MR7.ru14:16

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Газета.Ru13:53

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

ТАСС13:37
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
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