Общество

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро
REGNUM
вчера в 20:20

В Париже на аукционе Sotheby's было продано первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста за 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома. Подчеркивается, что 1,5 миллиона евро — рекордная цена за произведение на французском языке.
REGNUMвчера в 20:20

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Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро

REGNUMвчера в 20:20

Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

Ридусвчера в 14:48

На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

Росбалтвчера в 14:46

Первое издание романа Пруста продано в Париже за рекордную сумму

РЕН ТВвчера в 14:24

Первое издание романа Пруста продали за рекордные 1,5 млн евро

MR7.ruвчера в 14:16

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Газета.Ruвчера в 13:53

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

ТАССвчера в 13:37
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