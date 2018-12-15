Общество
Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро
Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евроREGNUM20:20
В Париже на аукционе Sotheby's было продано первое издание романа «По направлению к Свану» французского писателя Марселя Пруста за 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома. Подчеркивается, что 1,5 миллиона евро — рекордная цена за произведение на французском языке.
REGNUM20:20
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