Первое издание романа "По направлению к Свану" (Du cote de chez Swann, 1913) Марселя Пруста (1871-1922) продано с аукциона во французской столице за €1,5 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, проводивший торги в Париже через крупнейший французский аукционный дом Drouot.

с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, данная сумма – рекордная цена за произведение на французском языке. Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года.

Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн

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