Общество

Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн
RuNews24.ru
02:39

Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.
RuNews24.ru02:39

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
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