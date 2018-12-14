Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.

Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн

Путешествия Путешествия Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря.

Транспорт Транспорт В Москве начали действовать новые тарифы на парковку В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы на парковку.

Общество Общество РКН предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов Роскомнадзор предупредил, что несколько сайтов по продаже билетов на елки нарушают закон "О персональных данных".

Общество Общество Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.

Транспорт Транспорт «Желтую» ветку московского метро планируют продлить до поселка Внуково Калининско-солнцевскую линию метрополитена Москвы планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году, заявил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

Общество Общество Обнаружено самое счастливое место на планете Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года.

Транспорт Транспорт Более 200 км трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет Более половины трамвайных путей отремонтировали в столице за последние восемь лет, в текущем году обновлено около 20 км. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общество Общество Москвичам пообещали арктические морозы на выходных

Транспорт Транспорт В выходные в Москве закроют три станции на двух линиях метро В воскресенье, 16 декабря, будут закрыты две станции Большой кольцевой линии метро.

Общество Общество Пассажиры московского метро нарисовали 16 новогодних картин Шестнадцать картин на новогоднюю тематику нарисовали пассажиры московского метро совместно с профессиональным художником в ходе мастер-классов, организованных в переходе с "Ленинского проспекта" на "Площадь Гагарина", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Общество Общество «Победа» может ввести плату за стаканчики для воды Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы.

Общество Общество Заблокированный в России Telegram вырос Аудитория мобильного приложения Telegram выросла более чем в полтора раза за последний год и составила 3,4 миллиона человек в день.

Общество Общество Игорь Албин назван самым влиятельным чиновником Санкт-Петербурга