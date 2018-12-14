Общество
Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн
Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млнRuNews24.ru02:39
Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.
RuNews24.ru02:39
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с чего всё началось
Первое издание романа "По направлению к Свану" (Du cote de chez Swann, 1913) Марселя Пруста (1871-1922) продано с аукциона во французской столице за €1,5 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, проводивший торги в Париже через крупнейший французский аукционный дом Drouot.ТАССвчера в 13:37
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