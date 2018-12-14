Общество

Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн
RuNews24.ru
02:39

Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.
RuNews24.ru02:39
с чего всё началось

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

Первое издание романа "По направлению к Свану" (Du cote de chez Swann, 1913) Марселя Пруста (1871-1922) продано с аукциона во французской столице за €1,5 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, проводивший торги в Париже через крупнейший французский аукционный дом Drouot.
ТАССвчера в 13:37

Подробнее о событии

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро

REGNUMвчера в 20:20

Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

Ридусвчера в 14:48

На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

Росбалтвчера в 14:46

Первое издание романа Пруста продано в Париже за рекордную сумму

РЕН ТВвчера в 14:24

Первое издание романа Пруста продали за рекордные 1,5 млн евро

MR7.ruвчера в 14:16

Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн

Газета.Ruвчера в 13:53

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

ТАССвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Путешествия

В Челябинск прилетели почти 200 российских туристов из Китая

Обновлено в 00:40
Общество

РКН предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов

Представители Молодежной палаты при Роскомнадзоре обратились в службу, отметив, что на ресурсах, где продавали билеты на новогодние представления, велся сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).
Обновлено в 03:52
Транспорт

Мэрия одобрила проект метро до Внуково

Ранее анонсированный проект строительства метро во Внуково окончательно одобрен властями Москвы.
Обновлено в 05:19
Транспорт

В Москве начали действовать новые тарифы на парковку

В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы на парковку.
Обновлено в 02:54
Общество

Названо самое счастливое место на планете

Сотрудники Instagram подсчитали количество отправленных пользователями со всего мира позитивных смайлов-эмодзи и заявили, что самым счастливым местом на Земле в 2018 году стал Диснейленд в Токио.
Обновлено в 00:27
Общество

Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом

Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.
Обновлено в 02:40
Общество

Почти 70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за протестов

Около 69 тыс. полицейских мобилизованы по всей Франции для охраны правопорядка во время ожидаемых новых протестов «жёлтых жилетов» 15 декабря.
Обновлено в 02:06
Транспорт

Крупнейший в Москве ТПУ «Рязанская» откроют через год

Обновлено в 04:59
Общество

TripAdvisor назвал самые популярные достопримечательности 2018 года

Самой популярной достопримечательностью в мире в 2018 году стал римский Колизей.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Минздрав посчитает реальное количество выпитого россиянами алкоголя

Отдельным пунктом Минздрав предлагает «разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя», чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России.
Обновлено в 04:53
Общество

Челябинский губернатор извинился за угрозы экс-заместителя инвалиду

Обновлено в 07:40
Общество

Программа реновации жилья стартовала на юго-востоке Москвы

Обновлено в 04:51
Общество

Зажжены огни на Ёлке Победы в Москве

Оги на Ёлке Победы в Музее Победы на Поклонной горе зажёг главный Дед Мороз Росии, прибывший из Великого Устюга.
Обновлено в 09:15
Общество

Москвичам пообещали арктические морозы на выходных

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в ночь на воскресенье, 16 декабря, в Москву придут арктические морозы.
Обновлено в 04:16
Общество

Госдума может ввести штрафы за некачественные продукты

Самарская губернская дума внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, которым вводится административная ответственность за нарушения в сфере обеспечения качества продуктов.
Обновлено в 07:03
ещё по теме
Марсель Пруст
Французский писатель
Французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени», одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века.
В НовостяхВ поиске Яндекса
По направлению к Свану
Книга, Марсель Пруст (16+)
Первая книга Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного времени». Впервые опубликована во Франции в ноябре 1913 года. Книга смутила самых доброжелательно настроенных читателей и критиков, так как на первый взгляд это был неудачный автобиографический роман, весьма запутанный хронологически, с событиями, которые никак не выстраивались в общую картину.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное