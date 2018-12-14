Общество

Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн
RuNews24.ru
02:39

Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.
RuNews24.ru02:39

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Первое издание романа Пруста ушло с молотка за 1,5 млн евро

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Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

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На аукционе в Париже продали роман Марселя Пруста за 1,5 млн евро

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Первое издание романа Пруста продали за рекордные 1,5 млн евро

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Газета.Ruвчера в 13:53

Первое издание «По направлению к Свану» Пруста продали на аукционе за рекордные €1,5 млн

ТАССвчера в 13:37
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