Общество
Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млн
Первое издание романа Пруста продали на аукционе за €1,5 млнRuNews24.ru02:39
Изначально продавцы предполагали получить за книгу около 600-800 тысяч евро. Впервые роман был опубликован в 1913 года. Ранее в Лондоне на аукционе Sotheby's была выставлена первая книга о фондовой бирже.
RuNews24.ru02:39
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Путешествия
Последний рейс с застрявшими на Хайнане россиянами вылетел в Москву
Самолет авиакомпании «ИрАэро» со 183 российскими туристами, застрявшими в китайском Хайкоу, вылетел в Москву через Челябинск 14 декабря.
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
В Москве изменились правила платной парковки
Время бесплатной парковки сокращено до пяти минут вместо 15. Изменение стоимости парковки осуществлено впервые со 2 декабря 2016 года.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
РКН предупредил о незаконном сборе данных при покупке билетов
Представители Молодежной палаты при Роскомнадзоре обратились в службу, отметив, что на ресурсах, где продавали билеты на новогодние представления, велся сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки).
Обновлено в 03:52
Общество
70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов
В субботу, 15 декабря, 69 тысяч французских полицейских вышли на улицы для охраны правопорядка из-за возможных протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 03:13
Общество
Названо самое счастливое место на планете
Сотрудники Instagram подсчитали количество отправленных пользователями со всего мира позитивных смайлов-эмодзи и заявили, что самым счастливым местом на Земле в 2018 году стал Диснейленд в Токио.
Обновлено в 00:27
Общество
Названы регионы России с самым дорогим новогодним столом
Регионы с самым дорогим новогодним столом назвал производитель онлайн-касс "Эвотор", терминалы которого установлены в тысячах продуктовых магазинов по всей России.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Мэрия одобрила проект метро до Внуково
Ранее анонсированный проект строительства метро во Внуково окончательно одобрен властями Москвы.
Обновлено в 05:19
Транспорт
Крупнейший в Москве ТПУ «Рязанская» откроют через год
Обновлено в 04:59
Общество
Johnson&Johnson уличили в продаже детской присыпки с асбестом
Johnson&Johnson уличили в продаже детской присыпки с асбестом.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Минздрав посчитает реальное количество выпитого россиянами алкоголя
Отдельным пунктом Минздрав предлагает «разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя», чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России.
Обновлено в 04:53
Общество
Москвичам пообещали арктические морозы на выходных
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в ночь на воскресенье, 16 декабря, в Москву придут арктические морозы.
Обновлено в 04:16
Общество
Защитники Пулковской обсерватории вместо митинга проведут спектакль
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Названы самые популярные достопримечательности мира
Согласно рейтингу популярных достопримечательностей, составленному сайтом путешествий TripAdvisor, в этом году наибольшим спросом у туристов пользовался римский Колизей (Италия).
Обновлено в 07:25
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на Елке Победы в Москве
Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и зажег огни на Елке Победы.
Обновлено в 06:48
Общество
Госдума может ввести штрафы за некачественные продукты
Как отмечают авторы документа, некачественная пищевая продукция представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью человека.
Обновлено в 07:03