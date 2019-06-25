Политика
Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500RT на русском 09:15
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
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Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол
Комличенко может перейти в «Гент»
Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено в 18:41
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Политика
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Общество
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.
Обновлено в 18:20
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания.
Обновлено в 18:27
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен
51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 17:40
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49
Футбол
Давид Сильва сообщил об уходе из «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил, что покинет клуб следующим летом. 33-летний испанец через год станет свободным агентом.
Обновлено в 19:24
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
В коалиции Саудовской Аравии заявили о сбитом беспилотнике хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении беспилотника, запущенного йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Алла", который был перехвачен.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Мостостроитель Дарькина получил условный срок
Ставший известным в период губернаторства Сергея Дарькина мостостроитель признан виновным по всем пунктам обвинения.
Обновлено в 20:13